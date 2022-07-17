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Четыре украинца выступят в финале Всемирных игр-2022 с муэй тай
Ожидаем четыре золота
Представители Украины по муэй тай успешно выступают на Всемирных играх-2022. Четыре наших представителя пробились в финал соревнований.
Анастасия Кулинич – Джанет Гарсия Борбон (США) – 29:28
Игорь Любченко – Джо Мюллер (США) – 30:27
Александр Ефименко – Джордан Вайленд (Португалия) – 30:27
Олег Примачев - Джеки Джинн (Франция) - RSC-in
Напомним, что Украина
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