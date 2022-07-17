  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Четыре украинца выступят в финале Всемирных игр-2022 с муэй тай
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четыре украинца выступят в финале Всемирных игр-2022 с муэй тай

Другие виды
(1 голосов)

Ожидаем четыре золота

Четыре украинца выступят в финале Всемирных игр-2022 с муэй тай

UA-Футбол
Новина українською

Представители Украины по муэй тай успешно выступают на Всемирных играх-2022. Четыре наших представителя пробились в финал соревнований.

Анастасия Кулинич – Джанет Гарсия Борбон (США) – 29:28

Игорь Любченко – Джо Мюллер (США) – 30:27

Александр Ефименко – Джордан Вайленд (Португалия) – 30:27

Олег Примачев - Джеки Джинн (Франция) - RSC-in

Напомним, что Украина завоевала еще 5 наград на Всемирных играх-2022.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде