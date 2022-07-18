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Даниил Яковлев принес в копилку сборной Украины две бронзы на чемпионате Европы

Другие виды
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Отличная работа

Даниил Яковлев принес в копилку сборной Украины две бронзы на чемпионате Европы

Фото: ukrinform

Новина українською

Даниил Яковлев получил две бронзы на чемпионате Европы по велоспорту до 23-х лет. Напомним, что соревнования проходят в Анадии (Португалия).

Даниил показал третий результат в велосипедном спорте трек и гонке омниума.

Ранее Кирилл Царенко сумел добыть в борьбе третье место в велосипедном спорте трек, а Анна Колижук выиграла серебро в гонке с выбыванием.

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Источник:
XSport.ua

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