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Даниил Яковлев принес в копилку сборной Украины две бронзы на чемпионате Европы
Отличная работа
Фото: ukrinform
Даниил Яковлев получил две бронзы на чемпионате Европы по велоспорту до 23-х лет. Напомним, что соревнования проходят в Анадии (Португалия).
Даниил показал третий результат в велосипедном спорте трек и гонке омниума.
Ранее Кирилл Царенко сумел добыть в борьбе третье место в велосипедном спорте трек, а Анна Колижук выиграла серебро в гонке с выбыванием.
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Источник:XSport.ua
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