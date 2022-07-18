Украинская шахматистка Ольга Жильцова взяла золото на чемпионате мира во Франции

Украинская шахматистка с проблемами со зрением Любовь Жильцова одержала победу на чемпионате мира во Франции, об этом пишет в Facebook Министерство молодежи и спорта Украины.

Следует отметить, что из 9 возможных украинка набрала 8,5 очков.

Для Жильцовой это уже не первая победа на чемпионате мира, всего за карьеру она 9 раз брала золото.