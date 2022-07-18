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Украинская шахматистка Ольга Жильцова взяла золото на чемпионате мира во Франции
Спортсменка положила в свою копилку очередную медаль
Фото: Міністерство молоді та спорту
Украинская шахматистка с проблемами со зрением Любовь Жильцова одержала победу на чемпионате мира во Франции, об этом пишет в Facebook Министерство молодежи и спорта Украины.
Следует отметить, что из 9 возможных украинка набрала 8,5 очков.
Для Жильцовой это уже не первая победа на чемпионате мира, всего за карьеру она 9 раз брала золото.
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