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Украинская шахматистка Ольга Жильцова взяла золото на чемпионате мира во Франции

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Спортсменка положила в свою копилку очередную медаль

Украинская шахматистка Ольга Жильцова взяла золото на чемпионате мира во Франции

Фото: Міністерство молоді та спорту

Новина українською

Украинская шахматистка с проблемами со зрением Любовь Жильцова одержала победу на чемпионате мира во Франции, об этом пишет в Facebook Министерство молодежи и спорта Украины.

Следует отметить, что из 9 возможных украинка набрала 8,5 очков.

Для Жильцовой это уже не первая победа на чемпионате мира, всего за карьеру она 9 раз брала золото.

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