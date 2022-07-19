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Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям одержала победу на ЧМ в семиборье
Анук Веттер завоевала серебряную медаль
Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям, выступающая в семиборье, одержала победу на чемпионате мира, который проходит в Юджине (США). По итогам семи видов спортсменка заработала 6947 очков.
Серебряную медаль завоевала Анук Веттер из Нидерландов, уступившая победительнице 80 очков. Третьей стала представительница США Анна Холл.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Женщины. Семиборье.
1. Нафиссату Тьям (Бельгия) — 6947 очков.
2. Анук Веттер (Нидерланды) — 6867.
3. Анна Холл (США) — 6755.
4. Адрианна Сулек (Польша) — 6672.
5. Ноор Видтс (Бельгия) — 6559.
6. Анник Калин (Швейцария) — 6464.
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