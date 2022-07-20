Ольга Харлан покидает чемпионат мира в 1/16 финала

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан покидает чемпионат мира-2022 в 1/16 финала соревнований.

Украинка во втором раунде минимально проиграла (14:15) итальянке Мартине Крищио, которая до этого выбила еще одну украинку Елену Кравацкую (15:10).

Напомним, что ранее Игорь Рейзлин завоевал бронзу на чемпионате мира-2022.