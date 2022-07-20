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Ольга Харлан покидает чемпионат мира в 1/16 финала
Украинка не смогла защитить титул
Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан покидает чемпионат мира-2022 в 1/16 финала соревнований.
Украинка во втором раунде минимально проиграла (14:15) итальянке Мартине Крищио, которая до этого выбила еще одну украинку Елену Кравацкую (15:10).
Напомним, что ранее Игорь Рейзлин завоевал бронзу на чемпионате мира-2022.
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Источник:XSport.ua
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