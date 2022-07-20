Ольга Харлан: Просто двигаюсь вперед к следующим соревнованиям

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в своем Instagram прокомментировала вылет в 1/16 финала чемпионата мира-2022:

"Здесь могла бы быть какая-то мотивационная цитата, но здесь будут только"…". Тогда, когда нечего сказать. И это по-настоящему.

Просто двигаюсь вперед к следующим соревнованиям", - написала спортсменка.