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Ольга Харлан: Просто двигаюсь вперед к следующим соревнованиям
Украинка не смогла защитить титул
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в своем Instagram прокомментировала вылет в 1/16 финала чемпионата мира-2022:
"Здесь могла бы быть какая-то мотивационная цитата, но здесь будут только"…". Тогда, когда нечего сказать. И это по-настоящему.
Просто двигаюсь вперед к следующим соревнованиям", - написала спортсменка.
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