Федерация шахмат Украины не будет отправлять участников на детский чемпионат мира из-за россиян

Федерация шахмат Украины запретила делегировать участников на чемпионат мира среди детей, который состоится в грузинском Батуми.

"Ежедневно неспровоцированная агрессия россии против Украины приносит смерть украинским детям.

ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые вопреки рекомендациям МОК находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов из россии и беларуси

В таких условиях считаем безнравственным садиться за стол с российскими шахматистами.

В знак протеста ФШУ отказывается делегировать участников на детский чемпионат мира и призывает другие федерации поступить так же", - говорится в сообщении ФШУ.