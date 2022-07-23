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Федерация шахмат Украины не будет отправлять участников на детский чемпионат мира из-за россиян

Другие виды
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Нам нечего делать рядом с убийцами

Федерация шахмат Украины не будет отправлять участников на детский чемпионат мира из-за россиян

UA-Футбол
Новина українською

Федерация шахмат Украины запретила делегировать участников на чемпионат мира среди детей, который состоится в грузинском Батуми.

"Ежедневно неспровоцированная агрессия россии против Украины приносит смерть украинским детям.

ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые вопреки рекомендациям МОК находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов из россии и беларуси

В таких условиях считаем безнравственным садиться за стол с российскими шахматистами.

В знак протеста ФШУ отказывается делегировать участников на детский чемпионат мира и призывает другие федерации поступить так же", - говорится в сообщении ФШУ.

Напомним, что ранее Магнус Карлсен отказался играть с россиянином.

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В статье: сборная Украины по шахматам
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