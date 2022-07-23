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Федерация шахмат Украины не будет отправлять участников на детский чемпионат мира из-за россиян
Нам нечего делать рядом с убийцами
Федерация шахмат Украины запретила делегировать участников на чемпионат мира среди детей, который состоится в грузинском Батуми.
"Ежедневно неспровоцированная агрессия россии против Украины приносит смерть украинским детям.
ФШУ считает позорной политику ФИДЕ и ее президента А. Дворковича, которые вопреки рекомендациям МОК находят щели, чтобы разрешить участие в официальных соревнованиях спортсменов из россии и беларуси
В таких условиях считаем безнравственным садиться за стол с российскими шахматистами.
В знак протеста ФШУ отказывается делегировать участников на детский чемпионат мира и призывает другие федерации поступить так же", - говорится в сообщении ФШУ.
Напомним, что ранее Магнус Карлсен
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