Министр молодежи и спорта прокомментировал результат Украины на Всемирных играх-2022

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал выступление команды на Всемирных играх-2022. Его слова цитирует сайт министерства:

"Такого успеха у нас еще не было. Хочу поздравить всех спортсменов, тренеров, специалистов, принявших участие в подготовке. Отдельно хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины. Только благодаря им мы можем добиваться столь значительных побед на спортивном фронте" – сказал он.

Напомним, что Украина взяла 45 медалей (16-12-17) на Всемирных играх-2022 и замкнула ТОП 3 общекомандного зачета.