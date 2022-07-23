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Министр молодежи и спорта прокомментировал результат Украины на Всемирных играх-2022
Очень достойное выступление
https://www.pravda.com.ua
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал выступление команды на Всемирных играх-2022. Его слова цитирует сайт министерства:
"Такого успеха у нас еще не было. Хочу поздравить всех спортсменов, тренеров, специалистов, принявших участие в подготовке. Отдельно хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины. Только благодаря им мы можем добиваться столь значительных побед на спортивном фронте" – сказал он.
Напомним, что Украина взяла 45 медалей (16-12-17) на Всемирных играх-2022 и замкнула ТОП 3 общекомандного зачета.
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