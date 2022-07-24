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Украинские волейболистки вышли в финал Beach Pro Tour-2022

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Молодцы, ждем победы

Украинские волейболистки вышли в финал Beach Pro Tour-2022

Volleyball.ua

UA-Футбол
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Украинские волейболистки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко вышли в финал турнира серии Beach Pro Tour-2022, который проходит в эти дни в польской Варшаве. В полуфинале они одолели представительниц Швеции (21-17; 21-16).

В решающем поединке украинки встретятся против местных волейболисток Катажины Коцелек и Марты Лодей.

В Бельгии проходят соревнования этой же серии. Там украинский дуэт Дианы Луниной и Валентины Давыдовой тоже вышел в финал. Победив в полуфинальной встрече дуэт голландок (21-18; 21-17), в поединке за трофей они сыграют против китаянок Синьи Ся и Мэймэй Линь.

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