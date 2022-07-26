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Марина Бех-Романчук: Мой чемпионат мира завершен и все сложилось совсем не так, как себе думала
Украинка не смогла взять титул
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о подготовке к чемпионату мира в Юджине.
"Месяцы тренировок заграницей, отсутствие родного дома, моих родных, моей жизни до войны! Каждый спортсмен, несмотря ни на что, работал не покладая рук ради вожделенной победы или достойного результата не для себя, а именно сейчас для нашей Украины! Мы проходили через боль, слезы, травмы и срывы со словами «что я больше не могу и хочу домой». И я в том числе!
Мой чемпионат мира завершен и все сложилось совсем не так, как себе думала или представляла расстроенная? Да …очень …Но сезон не завершен и у меня еще будет возможность все исправить и поднять боевой дух моим болельщикам, моими результатами! Спасибо всем кто болел, болеет и верит.
И благодарю каждого за теплые слова поддержки".
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