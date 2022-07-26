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ВК Галичанка сыграет сезон 2022/23 в чемпионате Польши

Другие виды
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Это не первая команда, которая проведет чемпионат заграницей

ВК Галичанка сыграет сезон 2022/23 в чемпионате Польши

фото из свободных источников

Новина українською

Чемпионки Украины по гандболу "Галичанка" будут играть в чемпионате Польши сезона-2022/23.

Следующий сезон украинский клуб проведет в польской лиге, расширившей чемпионат в топдивизионе с 8 до 10 команд.

Напомним, что "Мотор" в следующем сезоне проведет во втором дивизионе чемпионата Германии.

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В статье: ВК Галичанка (Тернополь)
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Источник:
Tribuna

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