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ВК Галичанка сыграет сезон 2022/23 в чемпионате Польши
Это не первая команда, которая проведет чемпионат заграницей
фото из свободных источников
Чемпионки Украины по гандболу "Галичанка" будут играть в чемпионате Польши сезона-2022/23.
Следующий сезон украинский клуб проведет в польской лиге, расширившей чемпионат в топдивизионе с 8 до 10 команд.
Напомним, что "Мотор" в следующем сезоне проведет во втором дивизионе чемпионата Германии.
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Источник:Tribuna
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