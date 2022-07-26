ВК Галичанка сыграет сезон 2022/23 в чемпионате Польши

Чемпионки Украины по гандболу "Галичанка" будут играть в чемпионате Польши сезона-2022/23.

Следующий сезон украинский клуб проведет в польской лиге, расширившей чемпионат в топдивизионе с 8 до 10 команд.

Напомним, что "Мотор" в следующем сезоне проведет во втором дивизионе чемпионата Германии.