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Сборные Украины стартовали с сухих побед на Олимпиаде-2022 по шахматам
Прекрасное начало
фото - isport.ua
Мужская и женская сборные Украины уверенно стартовали на всемирной Олимпиаде-2022 по шахматам.
Так, наши ребята в составе Кирилла Шевченко, Андрея Волокитина, Владимира Онищука и Юрия Кузубова разгромили со счетом 4-0 команду Тайланда.
Девушки в составе Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы с аналогичным мужскому счетом победили сборную Южно-Африканской Республики.
Во втором туре мужчины сыграют против Албании, а женщины встретятся с командой Турции.
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