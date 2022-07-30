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Сборные Украины стартовали с сухих побед на Олимпиаде-2022 по шахматам

Другие виды
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Прекрасное начало

Сборные Украины стартовали с сухих побед на Олимпиаде-2022 по шахматам

фото - isport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Мужская и женская сборные Украины уверенно стартовали на всемирной Олимпиаде-2022 по шахматам.

Так, наши ребята в составе Кирилла Шевченко, Андрея Волокитина, Владимира Онищука и Юрия Кузубова разгромили со счетом 4-0 команду Тайланда.

Девушки в составе Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы с аналогичным мужскому счетом победили сборную Южно-Африканской Республики.

Во втором туре мужчины сыграют против Албании, а женщины встретятся с командой Турции.

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В статье: сборная Украины по шахматам
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