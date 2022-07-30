Сборные Украины стартовали с сухих побед на Олимпиаде-2022 по шахматам

Мужская и женская сборные Украины уверенно стартовали на всемирной Олимпиаде-2022 по шахматам.

Так, наши ребята в составе Кирилла Шевченко, Андрея Волокитина, Владимира Онищука и Юрия Кузубова разгромили со счетом 4-0 команду Тайланда.

Девушки в составе Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы с аналогичным мужскому счетом победили сборную Южно-Африканской Республики.

Во втором туре мужчины сыграют против Албании, а женщины встретятся с командой Турции.