Украинка заняла второе место в упражнениях на колоде на Олимпийском Фестивале

Украинская гимнастка Анна Лащевская выиграла серебряную медаль на соревнованиях по упражнениям на колоде на Европейском молодежном олимпийском фестивале. Украинке – 14 лет.

Лучшей в финале стала румынка Амалия Пуфля с 13366 баллами, второй лучшей – Лащевская с 13000 баллов, третьей лучшей – итальянка Арианна Грилло (12900 баллов).

Примечательно, что для Анны Лащевской это уже вторая медаль на этих соревнованиях: ранее она вместе с Радомиром Стельмахом взяла бронзу в соревнованиях смешанных пар.