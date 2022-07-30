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Украинка заняла второе место в упражнениях на колоде на Олимпийском Фестивале
Мощный результат Анны Лащевской
Фото: UGF
Украинская гимнастка Анна Лащевская выиграла серебряную медаль на соревнованиях по упражнениям на колоде на Европейском молодежном олимпийском фестивале. Украинке – 14 лет.
Лучшей в финале стала румынка Амалия Пуфля с 13366 баллами, второй лучшей – Лащевская с 13000 баллов, третьей лучшей – итальянка Арианна Грилло (12900 баллов).
Примечательно, что для Анны Лащевской это уже вторая медаль на этих соревнованиях: ранее она вместе с Радомиром Стельмахом взяла бронзу в соревнованиях смешанных пар.
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