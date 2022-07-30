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Украинка заняла второе место в упражнениях на колоде на Олимпийском Фестивале

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Мощный результат Анны Лащевской

Украинка заняла второе место в упражнениях на колоде на Олимпийском Фестивале

Фото: UGF

UA-Футбол
Новина українською

Украинская гимнастка Анна Лащевская выиграла серебряную медаль на соревнованиях по упражнениям на колоде на Европейском молодежном олимпийском фестивале. Украинке – 14 лет.

Лучшей в финале стала румынка Амалия Пуфля с 13366 баллами, второй лучшей – Лащевская с 13000 баллов, третьей лучшей – итальянка Арианна Грилло (12900 баллов).

Примечательно, что для Анны Лащевской это уже вторая медаль на этих соревнованиях: ранее она вместе с Радомиром Стельмахом взяла бронзу в соревнованиях смешанных пар.

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В статье: сборная Украины по спортивной гимнастике
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