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Шахматы. Мужская и женская сборные Украины побеждают во втором туре Олимпиады-2022
Идем со 100% реализацией
фото - isport.ua
Мужская и женская сборные Украины по шахматам уверенно шагают по Олимпиаде-2022. Во втором туре соревнований наши снова не оставили соперникам шансов.
Так, девушки в составе Анны Музычук, Анны Ушениной, Натальи Буксы и Юлии Осьмак победили команду Турции со счетом 3-1.
Парни в составе Антона Коробова, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука уверенно одолели Албанию 4-0.
Таким образом, после двух туров наши сборные не имеют поражений. В следующем туре мужчины встретятся с командой Кубы, а женщины – с представительницами Словакии.
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