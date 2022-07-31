Шахматы. Мужская и женская сборные Украины побеждают во втором туре Олимпиады-2022

Мужская и женская сборные Украины по шахматам уверенно шагают по Олимпиаде-2022. Во втором туре соревнований наши снова не оставили соперникам шансов.

Так, девушки в составе Анны Музычук, Анны Ушениной, Натальи Буксы и Юлии Осьмак победили команду Турции со счетом 3-1.

Парни в составе Антона Коробова, Юрия Кузубова, Кирилла Шевченко и Владимира Онищука уверенно одолели Албанию 4-0.

Таким образом, после двух туров наши сборные не имеют поражений. В следующем туре мужчины встретятся с командой Кубы, а женщины – с представительницами Словакии.