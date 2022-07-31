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Украинец выиграл международный турнир по шашкам в Нидерландах

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Поздравляем с победой

Украинец выиграл международный турнир по шашкам в Нидерландах

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Артем Иванов выиграл международный турнир по шашкам, состоявшийся в эти дни в Нидерландах.

Наш соотечественник набрал 15 из 20 возможных очков и занял первое место среди 82 участников. Вторая и третья позиция у местных спортсменов Йохана Крайенбринка и Барта Тервела.

Напомним, что ранее Украина победила во втором туре Олимпиады-2022 по шахматам.

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В статье: шашки
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