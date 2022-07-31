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Украинец выиграл международный турнир по шашкам в Нидерландах
Поздравляем с победой
Украинский спортсмен Артем Иванов выиграл международный турнир по шашкам, состоявшийся в эти дни в Нидерландах.
Наш соотечественник набрал 15 из 20 возможных очков и занял первое место среди 82 участников. Вторая и третья позиция у местных спортсменов Йохана Крайенбринка и Барта Тервела.
Напомним, что ранее Украина
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