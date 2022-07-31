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Нидерландская велосипедистка выиграла первый женский Тур де Франс в истории
В гонке также принимала участие одна украинка
Фото: DirectVelo
Завершилась первая в истории женская велогонка Тур де Франс. Победительницей соревнования стала Аннемик Ван Влёйтен из Нидерландов. Второе место заняла Деми Фоллеринг, также из Нидерландов, третье – Катажина Невядома из Польши.
Примечательно, что в женском Тур де Франсе приняла участие велогонщица из Украины: Юлия Бирюкова выступала за команду "Arkéa Pro Cycling Team". К сожалению, команда украинки заняла лишь 21 место из 23 возможных.
Бирюкова является выпускницей Червоноградской школы велоспорта. Она выступала за украинскую велокоманду "Lviv", позже – за французкую "Eneicat–RBH Global–Martín Villa". На Тур де Франсе она успешно прошла шесть этапов, однако не сумела вовремя финишировать на седьмом (из восьми) и выбыла.
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