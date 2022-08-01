российским и белорусским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях по гимнастике

Олимпийский чемпион Олег Верняев на своей странице в Instagram сообщил, что россиян и белорусов отстранят от международных соревнований.

"Уже официально. российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях. Никакого нейтрального флага. Международная федерация гимнастики (FIG), спасибо за позицию. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) лишил права проводить официальные международные соревнования на территории".

Спорт – отнюдь не вне политики. Россия – страна-агрессор. Точка».