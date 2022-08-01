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российским и белорусским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях по гимнастике

Другие виды
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Олег Верняев поблагодарил FIG

российским и белорусским спортсменам запретили выступать на международных соревнованиях по гимнастике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион Олег Верняев на своей странице в Instagram сообщил, что россиян и белорусов отстранят от международных соревнований.

"Уже официально. российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях. Никакого нейтрального флага. Международная федерация гимнастики (FIG), спасибо за позицию. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) лишил права проводить официальные международные соревнования на территории".

Спорт – отнюдь не вне политики. Россия – страна-агрессор. Точка».

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В статье: Олег Верняев
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