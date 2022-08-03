  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Этап Кубка мира по санному спорту перенесён
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Этап Кубка мира по санному спорту перенесён

Другие виды
(1 голосов)

Все из-за ЧМ по футболу

Этап Кубка мира по санному спорту перенесён

Фото: korrespondent.net/

Новина українською

Первый этап Кубка мира сезона — 2022/2023 по санному спорту, который должен был пройти 26 и 27 ноября в Инсбруке (Австрия), будет перенесён, сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта.

Соревнования невозможно провести в изначальные сроки из-за наложения на чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре.

Международная федерация санного спорта опасается, что вещатели не смогут показать соревнования в прямом эфире из-за пересечения турниров по датам. Исполком в ближайшее время примет решение о том, в какие сроки состоится первый этап Кубка мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде