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Этап Кубка мира по санному спорту перенесён
Все из-за ЧМ по футболу
Фото: korrespondent.net/
Первый этап Кубка мира сезона — 2022/2023 по санному спорту, который должен был пройти 26 и 27 ноября в Инсбруке (Австрия), будет перенесён, сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта.
Соревнования невозможно провести в изначальные сроки из-за наложения на чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре.
Международная федерация санного спорта опасается, что вещатели не смогут показать соревнования в прямом эфире из-за пересечения турниров по датам. Исполком в ближайшее время примет решение о том, в какие сроки состоится первый этап Кубка мира.
Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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