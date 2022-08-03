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Украинские каноистки вторыми финишировали на чемпионате мира-2022

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Украинские каноистки вторыми финишировали на чемпионате мира-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинские каноистки Людмила Лузанта и Анастасия Четверикова успешно стартовали на чемпионате мира-2022.

Украинки со вторым результатом квалификации вышли в финал соревнований каноэ-двоек на дистанции 500м, уступив лишь дуэту из Китая.

Напомним, медальный заезд пройдет 6 августа.

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В статье: Анастасия Четверикова
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Источник:
XSport.ua

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