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Украинские каноистки вторыми финишировали на чемпионате мира-2022
Отличный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские каноистки Людмила Лузанта и Анастасия Четверикова успешно стартовали на чемпионате мира-2022.
Украинки со вторым результатом квалификации вышли в финал соревнований каноэ-двоек на дистанции 500м, уступив лишь дуэту из Китая.
Напомним, медальный заезд пройдет 6 августа.
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Источник:XSport.ua
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