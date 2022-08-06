Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Лузан вышла в третий финал на чемпионате мира

Украинская спортсменка Людмила Лузан вышла в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, проходящем с 3 по 7 августа в Галифаксе (Канада).

Наша соотечественница поборется за медаль в заезде на каноэ-одиночке 200 метров (олимпийская дистанция). В квалификации она показала второе время.

Напомним, что ранее Лузан уже вышла в финал каноэ-одиночки 500 метров и каноэ-двойки 500 метров.