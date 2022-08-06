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Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Лузан вышла в третий финал на чемпионате мира

Другие виды
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Будет бороться за награды

Гребля на байдарках и каноэ. Украинка Лузан вышла в третий финал на чемпионате мира

hromadske.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Людмила Лузан вышла в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, проходящем с 3 по 7 августа в Галифаксе (Канада).

Наша соотечественница поборется за медаль в заезде на каноэ-одиночке 200 метров (олимпийская дистанция). В квалификации она показала второе время.

Напомним, что ранее Лузан уже вышла в финал каноэ-одиночки 500 метров и каноэ-двойки 500 метров.

Отметим, что украинец Фельнер выиграл чемпионат мира по легкой атлетике.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан
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