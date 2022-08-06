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Олег Верняев купил флаг одного из подразделений на благотворительном аукционе. Фото

Другие виды
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Хороший поступок

Олег Верняев купил флаг одного из подразделений на благотворительном аукционе. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев на благотворительном аукционе приобрел флаг одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Победная цена – 13 тысяч гривен. Фото с мероприятия наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Олег Верняев купил флаг одного из подразделений на благотворительном аукционе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее украинец Фельфнер стал чемпионом мира по легкой атлетике.

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