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Олег Верняев купил флаг одного из подразделений на благотворительном аукционе. Фото
Хороший поступок
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст Олег Верняев на благотворительном аукционе приобрел флаг одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Победная цена – 13 тысяч гривен. Фото с мероприятия наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец Фельфнер
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