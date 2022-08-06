Олег Верняев купил флаг одного из подразделений на благотворительном аукционе. Фото

Украинский гимнаст Олег Верняев на благотворительном аукционе приобрел флаг одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Победная цена – 13 тысяч гривен. Фото с мероприятия наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Фельфнер стал чемпионом мира по легкой атлетике.