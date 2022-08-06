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Шахматы. Олимпиада-2022. Украинские женщины побеждают Нидерланды, мужчины играют ничью с греками

Другие виды
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Результаты шахматного первенства

Шахматы. Олимпиада-2022. Украинские женщины побеждают Нидерланды, мужчины играют ничью с греками

фото - isport.ua

UA-Футбол
Новина українською

5 августа в индийском Чинае прошел седьмой тур шахматной Олимпиады-2022.

Украинские женщины уверенно победили команду Нидерландов 3,5 – 0,5. Одну ничью записала в свой актив Мария Музычук, а победы одержали Анна Музычук, Анна Ушенина и Наталья Букса.

Наши мужчины сыграли ничью 2-2 с Грецией. Победу в своей встрече одержал Кирилл Шевченко, проиграл Андрей Волокитин, а ничьи одержали Антон Коробов и Юрий Кузубов.

Напомним, что шахматная Олимпиада-2022 продлится до 9 августа.

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В статье: шахматы сборная Украины по шахматам
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