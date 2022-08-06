Украинка выиграла золото на чемпионате мира по гребле

Украинская гребчиха Людмила Лузан одержала победу на чемпионате мира по гребле, который проходит в канадском городе Галифаксе.

Украинка выиграла золото в соревновании на дистанции 1000 метров. В соревновании на похожую дистанцию – 1200 метров, она смогла взять бронзу Олимпийских Игр в Токио в 2021 году.

Спортсменка, занявшая второе место – чилийка Мария Маййярд. Она отстала от украинской спортсменки более чем на две секунды. Ранее Лузан также победила в соревновании по гребле в парном каноэ.