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Украинка выиграла золото на чемпионате мира по гребле
Людмила Лузан победила на дистанции в 1000 метров
Фото: Народна правда
Украинская гребчиха Людмила Лузан одержала победу на чемпионате мира по гребле, который проходит в канадском городе Галифаксе.
Украинка выиграла золото в соревновании на дистанции 1000 метров. В соревновании на похожую дистанцию – 1200 метров, она смогла взять бронзу Олимпийских Игр в Токио в 2021 году.
Спортсменка, занявшая второе место – чилийка Мария Маййярд. Она отстала от украинской спортсменки более чем на две секунды. Ранее Лузан также победила в соревновании по гребле в парном каноэ.
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