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Байдарки и каноэ. ЧМ-2022. Лузан и Четверикова берут серебро в паре, мужская четверка – бронзу
Браво, браво
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерками чемпионата мира-2022 по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в эти дни в канадском Галифаксе.
Наши соотечественницы стали вторыми на дистанции 500 метров в каноэ-двойке с результатом 2.03,32. Победу одержали китаянки (2.01,26), бронза у представительниц Венгрии (2.04,70).
Украинская мужская четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина завоевала бронзу на дистанции 500 метров на байдарке (1.21,38). Золото у представителей Испании (1.20,83), а серебро у немцев (1.21,27).
Напомним, что ранее Лузан
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