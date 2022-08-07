  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Байдарки и каноэ. ЧМ-2022. Лузан и Четверикова берут серебро в паре, мужская четверка – бронзу
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байдарки и каноэ. ЧМ-2022. Лузан и Четверикова берут серебро в паре, мужская четверка – бронзу

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Браво, браво

Байдарки и каноэ. ЧМ-2022. Лузан и Четверикова берут серебро в паре, мужская четверка – бронзу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерками чемпионата мира-2022 по гребле на байдарках и каноэ, проходящем в эти дни в канадском Галифаксе.

Наши соотечественницы стали вторыми на дистанции 500 метров в каноэ-двойке с результатом 2.03,32. Победу одержали китаянки (2.01,26), бронза у представительниц Венгрии (2.04,70).

Украинская мужская четверка в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина завоевала бронзу на дистанции 500 метров на байдарке (1.21,38). Золото у представителей Испании (1.20,83), а серебро у немцев (1.21,27).

Напомним, что ранее Лузан стала чемпионкой мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Лузан Анастасия Четверикова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде