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Украинский силач Наконечный победил на Giants Live в Британии, Новиков – третий
Есть здоровая конкуренция
Giants Live Strongman
Украинский стронгмен Павел Наконечный победил на прошедшем в британском Кардифе турнире Giants Live.
Наш спортсмен выступил наиболее стабильно во всех дисциплинах и сумел завоевать главную награду соревнований. Третьим стал сильнейший на сегодняшний день украинец мира Алексей Новиков.
Напомним, что ранее украинка Лузан
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