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Украинский силач Наконечный победил на Giants Live в Британии, Новиков – третий

Другие виды
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Есть здоровая конкуренция

Украинский силач Наконечный победил на Giants Live в Британии, Новиков – третий

Giants Live Strongman

UA-Футбол
Новина українською

Украинский стронгмен Павел Наконечный победил на прошедшем в британском Кардифе турнире Giants Live.

Наш спортсмен выступил наиболее стабильно во всех дисциплинах и сумел завоевать главную награду соревнований. Третьим стал сильнейший на сегодняшний день украинец мира Алексей Новиков.

Украинский силач Наконечный победил на Giants Live в Британии, Новиков – третий - изображение 1

Напомним, что ранее украинка Лузан стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ.

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В статье: Алексей Новиков
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