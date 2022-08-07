Украинский силач Наконечный победил на Giants Live в Британии, Новиков – третий

Украинский стронгмен Павел Наконечный победил на прошедшем в британском Кардифе турнире Giants Live.

Наш спортсмен выступил наиболее стабильно во всех дисциплинах и сумел завоевать главную награду соревнований. Третьим стал сильнейший на сегодняшний день украинец мира Алексей Новиков.