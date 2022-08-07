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Шахматы. Украинские команды берут ничьи в восьмом туре Олимпиады-2022

Другие виды
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К сожалению, мы не будем чемпионами

Шахматы. Украинские команды берут ничьи в восьмом туре Олимпиады-2022

Олександр Мартинков

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины завоевала ничью в матче против Индии на Олимпиаде-2022, который проходит в эти дни в Ченнае.

Для того чтобы бороться за победу на турнире в этом поединке нас устраивала только победа, ведь наши соперницы идут на первой позиции в командном зачете.

Все украинские спортсменки, а именно Мария и Анна Музычук, Наталья Букса и Анна Ушенина, сыграли вничью со своими оппонентками 2-2.

Мужчины не смогли переиграть откровенно не самую сильную команду Бразилии. Победа Владимира Онищука, ничьи Антона Коробова и Кирилла Шевченко и проигрыш Юрия Кузубова принесли нашей сборной очередной ничейный счет на турнире.

Напомним, что ранее прошли выборы президента ФИДЕ.

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В статье: Анна Музычук Мария Музычук Анна Ушенина Наталия Букса
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