Шахматы. Украинские команды берут ничьи в восьмом туре Олимпиады-2022

Женская сборная Украины завоевала ничью в матче против Индии на Олимпиаде-2022, который проходит в эти дни в Ченнае.

Для того чтобы бороться за победу на турнире в этом поединке нас устраивала только победа, ведь наши соперницы идут на первой позиции в командном зачете.

Все украинские спортсменки, а именно Мария и Анна Музычук, Наталья Букса и Анна Ушенина, сыграли вничью со своими оппонентками 2-2.

Мужчины не смогли переиграть откровенно не самую сильную команду Бразилии. Победа Владимира Онищука, ничьи Антона Коробова и Кирилла Шевченко и проигрыш Юрия Кузубова принесли нашей сборной очередной ничейный счет на турнире.