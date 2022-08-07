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Людмила Лузан выиграла второе золото на чемпионате мира. Теперь – на 500 метрах
Ранее она взяла одиночное золото на 1000 метров, а также парное серебро
Фото: Народна правда
Украинка Людмила Лузан продолжает победную серию выступлений на чемпионате мира по гребле в Галифаксе, Канада. Ранее ей удалось взять две медали:
Сейчас же Лузан смогла выиграть второе одиночное золото, на этот раз – на полукилометровой дистанции. Пока что она, а также её партнерша по гребле Анастасия Четверикова, являются единственными украинскими призерами ЧМ-2022 среди женщин.
Примечательно, что для Лузан эти два одиночных золота стали первыми на чемпионатах мира в карьере. Также в прошлом году ей удалось выиграть 500-метровый заплыв на чемпионате Европы в Познани.
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