Людмила Лузан выиграла второе золото на чемпионате мира. Теперь – на 500 метрах

Украинка Людмила Лузан продолжает победную серию выступлений на чемпионате мира по гребле в Галифаксе, Канада. Ранее ей удалось взять две медали: золото в одиночной гребле на дистанции 1000 метров и серебро в парной гребле на 500 метров .

Сейчас же Лузан смогла выиграть второе одиночное золото, на этот раз – на полукилометровой дистанции. Пока что она, а также её партнерша по гребле Анастасия Четверикова, являются единственными украинскими призерами ЧМ-2022 среди женщин.

Примечательно, что для Лузан эти два одиночных золота стали первыми на чемпионатах мира в карьере. Также в прошлом году ей удалось выиграть 500-метровый заплыв на чемпионате Европы в Познани.