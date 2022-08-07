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Людмила Лузан выиграла второе золото на чемпионате мира. Теперь – на 500 метрах

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Ранее она взяла одиночное золото на 1000 метров, а также парное серебро

Людмила Лузан выиграла второе золото на чемпионате мира. Теперь – на 500 метрах

Фото: Народна правда

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Людмила Лузан продолжает победную серию выступлений на чемпионате мира по гребле в Галифаксе, Канада. Ранее ей удалось взять две медали: золото в одиночной гребле на дистанции 1000 метров и серебро в парной гребле на 500 метров.

Сейчас же Лузан смогла выиграть второе одиночное золото, на этот раз – на полукилометровой дистанции. Пока что она, а также её партнерша по гребле Анастасия Четверикова, являются единственными украинскими призерами ЧМ-2022 среди женщин.

Примечательно, что для Лузан эти два одиночных золота стали первыми на чемпионатах мира в карьере. Также в прошлом году ей удалось выиграть 500-метровый заплыв на чемпионате Европы в Познани.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан
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