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Сборная Украины по греко-римской борьбе одержала 14 наград

Другие виды
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Наша команда отлично показала себя

Сборная Украины по греко-римской борьбе одержала 14 наград

Новина українською

Сборная Украины по греко-римской борьбе получила 14 наград на Гран-при Германии в Дортмунде.

В активе украинских спортсменов 1 золотая медаль, 6 серебряных и 7 бронзовых.

В общем медальном зачете Украина финишировала третьей, уступив Германии и Франции.

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В статье: сборная Украины по греко-римской борьбе
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