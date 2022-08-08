Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по греко-римской борьбе одержала 14 наград
Наша команда отлично показала себя
Сборная Украины по греко-римской борьбе получила 14 наград на Гран-при Германии в Дортмунде.
В активе украинских спортсменов 1 золотая медаль, 6 серебряных и 7 бронзовых.
В общем медальном зачете Украина финишировала третьей, уступив Германии и Франции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛЧ. Возможный вылет Рейнджерса как угроза перспективам первой корзины Динамо в ЛЕ, поул-позишн Бенфики
- Лучшие в своем классе. В Украину прибыли первые немецкие зенитные комплексы Gepard
- Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие
- Людмила Лузан выиграла второе золото на чемпионате мира. Теперь – на 500 метрах
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти