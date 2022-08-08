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Международная шахматная федерация создаст рабочую группу по допуску сборных россии и беларуси к соревнованиям
Ждем санкций
фото - mk.ru
На заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) был обсужден вопрос о спортивных санкциях в шахматах.
Был рассмотрен вопрос об участии в командных соревнованиях ФИДЕ сборных россии и беларуси.
Конгресс принял поручить Совету ФИДЕ в ближайшее время снова вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение конгрессменов и последние рекомендации МОК.
Напомним, что в марте 2022 года из-за вторжения российских войск в Украину были приняты санкции против россии и беларуси предыдущим Советом ФИДЕ.
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