Международная шахматная федерация создаст рабочую группу по допуску сборных россии и беларуси к соревнованиям

На заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) был обсужден вопрос о спортивных санкциях в шахматах.

Был рассмотрен вопрос об участии в командных соревнованиях ФИДЕ сборных россии и беларуси.

Конгресс принял поручить Совету ФИДЕ в ближайшее время снова вернуться к этому вопросу, создать рабочую группу и найти новое решение, учитывающее мнение конгрессменов и последние рекомендации МОК.

Напомним, что в марте 2022 года из-за вторжения российских войск в Украину были приняты санкции против россии и беларуси предыдущим Советом ФИДЕ.