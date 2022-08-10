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Организаторы ЧЕ-2022 по водным видам спорта показали дизайн медалей

Другие виды
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Соревнования стартуют завтра

Организаторы ЧЕ-2022 по водным видам спорта показали дизайн медалей

Новина українською

11 августа в Риме стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. Они будут проходить в бассейне под открытым небом на "Форо Италико" и завершатся 21 августа.

Следует отметить, что эти соревнования пройдут в Риме во второй раз в истории. В последний раз они проходили в 1994 году.

Организаторы уже показали дизайн медалей поклонникам этого вида спорта.

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В статье: водные виды спорта
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