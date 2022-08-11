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FIS отложила запрет на использование фторсодержащих компонентов в лыжах

Другие виды
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Пока тестирование таких продуктов продолжается

FIS отложила запрет на использование фторсодержащих компонентов в лыжах

Фото: eurosport.ru/

Новина українською

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о решении отложить введение полного запрета на использование фторсодержащих компонентов в средствах для подготовки лыж до сезона-2023/2024. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято из-за необходимости доработки устройства, способного определять в смазке наличие таких веществ, и в целях совершенствования процедур, направленных на защиту честности и прозрачности соревнований, проводимых под эгидой FIS.

"Всестороннее тестирование устройства по обнаружению фтора совместно с экспертами национальных федераций и Международного союза биатлонистов (IBU) привело к выводу, что требуется больше времени на проверку новых видов смазки, не содержащих фтора. Тестирование таких продуктов продолжается", — сказано в заявлении организации.

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