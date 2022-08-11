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Марта Федина стала финалисткой квалификации произвольной программы на чемпионате Европы
Украинка показала отличный результат
Фото: Апостроф
Украинская синхронистка Марта Федина вышла в финал чемпионата Европы в Риме (Италия).
В квалификации произвольной программы выступление украинки судьи оценили в 94,0000 баллов.
Финал ЧЕ-2022 состоится 12 августа. Отметим, что украинка является двукратным бронзовым призером Токио-2020 года.
Чемпионат Европы-2022. Рим, Италия. Артистическое плавание. Соло. Произвольная программа
1. Марта Федина (Украина) – 94,0000
2. Линда Черрути (Италия) – 91,3000
3. Евангелие Платаниоти (Греция) – 91,0667
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