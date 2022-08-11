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Марта Федина стала финалисткой квалификации произвольной программы на чемпионате Европы

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Украинка показала отличный результат

Марта Федина стала финалисткой квалификации произвольной программы на чемпионате Европы

Фото: Апостроф

Новина українською

Украинская синхронистка Марта Федина вышла в финал чемпионата Европы в Риме (Италия).

В квалификации произвольной программы выступление украинки судьи оценили в 94,0000 баллов.

Финал ЧЕ-2022 состоится 12 августа. Отметим, что украинка является двукратным бронзовым призером Токио-2020 года.

Чемпионат Европы-2022. Рим, Италия. Артистическое плавание. Соло. Произвольная программа

1. Марта Федина (Украина) – 94,0000

2. Линда Черрути (Италия) – 91,3000

3. Евангелие Платаниоти (Греция) – 91,0667

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В статье: Марта Федына
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