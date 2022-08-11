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Сборная Украины по артистическому плаванию заняла первое место на чемпионате Европы
Отличный результат
Фото: Громадське
Сборная Украины завоевала золото в артистическом плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Украинская команда одержала победу в технической программе.
Итоговые результаты:
1. Украина – 92.5106
2. Италия – 90.3772
3. Франция – 88.0093
Для Украины это первое в истории золото чемпионатов Европы в командной технической программе.
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