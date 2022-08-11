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Сборная Украины по артистическому плаванию заняла первое место на чемпионате Европы

Другие виды
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Отличный результат

Сборная Украины по артистическому плаванию заняла первое место на чемпионате Европы

Фото: Громадське

Новина українською

Сборная Украины завоевала золото в артистическом плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Украинская команда одержала победу в технической программе.

Итоговые результаты:

1. Украина – 92.5106

2. Италия – 90.3772

3. Франция – 88.0093

Для Украины это первое в истории золото чемпионатов Европы в командной технической программе.

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В статье: сборная Украины по артистическому плаваниюму
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