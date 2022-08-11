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Андрей Говоров вышел в финал чемпионата Европы
Украинец показал хороший результат
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме украинский пловец Андрей Говоров пробился в финал на дистанции 50-метров баттерфляем.
По итогам квалификации украинец показал результат 23:41 и благодаря этому стал шестым. В полуфинале Говоров проплыл дистанцию за 23:34 с, которые позволили ему стать вторым в своем заплыве.
Напомним, что финал пройдет 12 августа.
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Источник:XSport.ua
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