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Андрей Говоров вышел в финал чемпионата Европы

Другие виды
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Украинец показал хороший результат

Андрей Говоров вышел в финал чемпионата Европы

Новина українською

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме украинский пловец Андрей Говоров пробился в финал на дистанции 50-метров баттерфляем.

По итогам квалификации украинец показал результат 23:41 и благодаря этому стал шестым. В полуфинале Говоров проплыл дистанцию за 23:34 с, которые позволили ему стать вторым в своем заплыве.

Напомним, что финал пройдет 12 августа.

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В статье: Андрей Говоров
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Источник:
XSport.ua

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