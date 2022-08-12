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Украинские синхронистки вышли в финал чемпионата Европы
Спортсменки показали отличный результат
Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексею вышли в финал чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия).
Украинки выиграли квалификацию произвольной программы. Их результат – 94,3667 балла.
Финал пройдет 13 августа.
Чемпионат Европы-2022. Артистическое плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация
1. Украина – 94,3667
2. Австрия – 92,6000
3. Италия – 90,667
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