  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинские синхронистки вышли в финал чемпионата Европы
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские синхронистки вышли в финал чемпионата Европы

Другие виды
(1 голосов)

Спортсменки показали отличный результат

Украинские синхронистки вышли в финал чемпионата Европы

Новина українською

Украинские синхронистки Марина и Владислава Алексею вышли в финал чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта, который проходит в Риме (Италия).

Украинки выиграли квалификацию произвольной программы. Их результат – 94,3667 балла.

Финал пройдет 13 августа.

Чемпионат Европы-2022. Артистическое плавание. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация

1. Украина – 94,3667

2. Австрия – 92,6000

3. Италия – 90,667

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: водные виды спорта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде