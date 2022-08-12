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Украина завоевала третье золото чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта

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Украинки стали лучшими в гайлайте

Украина завоевала третье золото чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта

Новина українською

Сборная Украины завоевала третью медаль чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта, которая продолжается в столице Италии в Риме. Третье золото принесло артистическое плавание. После побед в технических программах команды и соло Марты Фединой украинки победили еще в гайлайте.

Украинская команда выступала в статусе действующих чемпионок Европы и двукратных чемпионок мира. В состав команды вошли Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко, а также Марта Федина, за час до этого выигравшая золото в соло.

Второе место заняла сборная Италии, а Франция завоевала бронзу. Для обеих команд это стало первыми медалями Евро в этом виде программы. Итальянки также завоевали серебро на двух последних чемпионатах мира.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022. Артистическое плавание. Гайлайт

1. Украина – 94.0667

2. Италия – 91.7

3. Франция – 89.2

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Источник:
Суспільне

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