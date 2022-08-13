Ольга Харлан побеседовала с президентом Украины. Фото

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан пообщалась Skype с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произошло это в рамках празднования Дня молодежи. Фото с общения наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Усик завершил подготовку к бою с Джошуа.