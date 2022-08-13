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Ольга Харлан побеседовала с президентом Украины. Фото
Тематический разговор
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан пообщалась Skype с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произошло это в рамках празднования Дня молодежи. Фото с общения наша спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Усик
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