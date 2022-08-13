Молодая и перспективная украинская гимнастка завершила карьеру

Украинская 21-летняя гимнастка Диана Варинская объявила, что завершила карьеру. Ее слова цитирует Суспільне:

"Я вообще уже не выступаю, не тренируюсь. После Олимпийских игр я устала, затем сделала операцию.

Потом хотела восстанавливаться и продолжать выступать, но поняла, что уже не хватает сил и что самое важное – желание завершить свою спортивную карьеру" – сказала она.

Напомним, что Варинская является бронзовым призером Европейских игр-2019 в многоборье и упражнениях на колоде, победительницей Чемпионата Европы 2020 в командных соревнованиях.