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Молодая и перспективная украинская гимнастка завершила карьеру
Неожиданное решение
instagram.com/varinska_22
Украинская 21-летняя гимнастка Диана Варинская объявила, что завершила карьеру. Ее слова цитирует Суспільне:
"Я вообще уже не выступаю, не тренируюсь. После Олимпийских игр я устала, затем сделала операцию.
Потом хотела восстанавливаться и продолжать выступать, но поняла, что уже не хватает сил и что самое важное – желание завершить свою спортивную карьеру" – сказала она.
Напомним, что Варинская является бронзовым призером Европейских игр-2019 в многоборье и упражнениях на колоде, победительницей Чемпионата Европы 2020 в командных соревнованиях.
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