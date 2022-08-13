Украинские синхронистки выиграли золото ЧЕ в программе дуэтов

Сборная Украины по синхронному плаванию выиграла еще одно золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме. На этот раз украинки сестры Алексиивы победили в свободной программе дуэтов.

Финальное выступление Владиславы и Марины Алексиивых получило 94.7333 баллы от судей турнира. Это золото стало уже четвертым для сборной Украины на текущем чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Артистическое плавание

Свободный дуэт

1. Украина - 94.7333

2. Австрия - 93.0000

3. Италия - 91.7000