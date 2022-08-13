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Украинская велогонщица Старикова взяла серебро на Мультиспортивном Евро-2022
Первая медаль Украины в велоспорте на этом турнире
Фото: Еспресо
Трековая велогонщица Елена Старикова заняла второе место в соревновании по Гиту на мультиспортивном Евро-2022. Для сборной Украины это первая медаль в велоспорте на этом турнире.
Стариковой единственной среди украинок удалось попасть в финальную гонку – еще две велогонщицы не смогли пройти квалификацию. Александра Логвинюк финишировала двенадцатой, в финал же попали восемь лучших.
Всего у сборной Украины теперь четыре медали на мультиспортивном Евро. Ранее серебро взял Роман Полянский за параакадемическую греблю, а две бронзы добыли Анна Шеремет также за параакадемическую греблю, и Катерина Дудченко, Наталия Довгодько, Дарина Верхогляд и Евгения Довгодько за академическую греблю.
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