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Украинская велогонщица Старикова взяла серебро на Мультиспортивном Евро-2022

Другие виды
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Первая медаль Украины в велоспорте на этом турнире

Украинская велогонщица Старикова взяла серебро на Мультиспортивном Евро-2022

Фото: Еспресо

UA-Футбол
Новина українською

Трековая велогонщица Елена Старикова заняла второе место в соревновании по Гиту на мультиспортивном Евро-2022. Для сборной Украины это первая медаль в велоспорте на этом турнире.

Стариковой единственной среди украинок удалось попасть в финальную гонку – еще две велогонщицы не смогли пройти квалификацию. Александра Логвинюк финишировала двенадцатой, в финал же попали восемь лучших.

Всего у сборной Украины теперь четыре медали на мультиспортивном Евро. Ранее серебро взял Роман Полянский за параакадемическую греблю, а две бронзы добыли Анна Шеремет также за параакадемическую греблю, и Катерина Дудченко, Наталия Довгодько, Дарина Верхогляд и Евгения Довгодько за академическую греблю.

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В статье: велотрек Елена Старикова
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