Украинская велогонщица Старикова взяла серебро на Мультиспортивном Евро-2022

Трековая велогонщица Елена Старикова заняла второе место в соревновании по Гиту на мультиспортивном Евро-2022. Для сборной Украины это первая медаль в велоспорте на этом турнире.

Стариковой единственной среди украинок удалось попасть в финальную гонку – еще две велогонщицы не смогли пройти квалификацию. Александра Логвинюк финишировала двенадцатой, в финал же попали восемь лучших.

Всего у сборной Украины теперь четыре медали на мультиспортивном Евро. Ранее серебро взял Роман Полянский за параакадемическую греблю, а две бронзы добыли Анна Шеремет также за параакадемическую греблю, и Катерина Дудченко, Наталия Довгодько, Дарина Верхогляд и Евгения Довгодько за академическую греблю.