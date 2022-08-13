17-летний румын установил мировой рекорд по плаванию свободным стилем на 100 метрах

Давид Попович, 17-летний румынский пловец, победил на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме на дистанции 100 метров. Одновременно ему удалось установить новый мировой рекорд.

Поповичу удалось проплыть 100-метровую дистанцию за 46,86 секунд, что является мировым рекордом как среди юниоров, так и среди взрослых. Предыдущий рекорд (46,91) был установлен в 2009 году Сезаром Сьелло Фильо.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Плавание

100 м свободным стилем

1. Давид Попович (Румыния) – 46,86

2. Криштоф Милак (Венгрия) – 47,47

3. Алессандро Миресси (Италия) – 47.63