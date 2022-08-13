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17-летний румын установил мировой рекорд по плаванию свободным стилем на 100 метрах
Давид Попович побил рекорд 13-летней давности
Фото: MARCA
Давид Попович, 17-летний румынский пловец, победил на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме на дистанции 100 метров. Одновременно ему удалось установить новый мировой рекорд.
Поповичу удалось проплыть 100-метровую дистанцию за 46,86 секунд, что является мировым рекордом как среди юниоров, так и среди взрослых. Предыдущий рекорд (46,91) был установлен в 2009 году Сезаром Сьелло Фильо.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Плавание
100 м свободным стилем
1. Давид Попович (Румыния) – 46,86
2. Криштоф Милак (Венгрия) – 47,47
3. Алессандро Миресси (Италия) – 47.63
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