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Артистическое плавание. Марта Федина стала восьмикратной чемпионкой Европы

Другие виды
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Поздравляем с историческим достижением

Артистическое плавание. Марта Федина стала восьмикратной чемпионкой Европы

Фото: Апостроф

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Марта Федына стала чемпионкой в ​​произвольном соло на чемпионате Европы в итальянском Риме.

Федына получила за свою композицию 94.6333 балла, что позволило украинке выиграть соревнования. Это золото четвертое на ЧЕ-2022 в Риме и восьмое в карьере в целом.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022.

Рим, Италия

11 – 21 августа

Артистическое плавание

Произвольное соло

1. Марта Федина (Украина) – 94.6333

2. Линда Черрути (Италия) – 92.1000

3. Василики Александри (Австрия) – 91.8333

Напомним, что ранее Александр Усик возглавил авторитетный рейтинг.

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В статье: Марта Федына
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