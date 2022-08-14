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Артистическое плавание. Марта Федина стала восьмикратной чемпионкой Европы
Поздравляем с историческим достижением
Фото: Апостроф
Украинская спортсменка Марта Федына стала чемпионкой в произвольном соло на чемпионате Европы в итальянском Риме.
Федына получила за свою композицию 94.6333 балла, что позволило украинке выиграть соревнования. Это золото четвертое на ЧЕ-2022 в Риме и восьмое в карьере в целом.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022.
Рим, Италия
11 – 21 августа
Артистическое плавание
Произвольное соло
1. Марта Федина (Украина) – 94.6333
2. Линда Черрути (Италия) – 92.1000
3. Василики Александри (Австрия) – 91.8333
Напомним, что ранее Александр Усик
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