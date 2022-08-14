Артистическое плавание. Марта Федына стала восьмикратной чемпионкой Европы

Украинская спортсменка Марта Федына стала чемпионкой в ​​произвольном соло на чемпионате Европы в итальянском Риме.

Федына получила за свою композицию 94.6333 балла, что позволило украинке выиграть соревнования. Это золото четвертое на ЧЕ-2022 в Риме и восьмое в карьере в целом.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022.

Рим, Италия

11 – 21 августа

Артистическое плавание

Произвольное соло

1. Марта Федина (Украина) – 94.6333

2. Линда Черрути (Италия) – 92.1000

3. Василики Александри (Австрия) – 91.8333