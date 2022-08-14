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Сборная Украины по артистическому плаванию взяла шестое золото на ЧЕ

Другие виды
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Уже третье золото команды в комбинации

Сборная Украины по артистическому плаванию взяла шестое золото на ЧЕ

Фото: Ukraina.info

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по артистическому плаванию продолжает победные выступления на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. Сегодня украинкам удалось выиграть очередное золото – уже шестое.

Эта победа также стала уже третьей для сборной именно в комбинации. За команду выступили: Олеся Деревянченко, Анастасия Шмонина, Марина и Владислава Алексиивы, Валерия Тищенко, Вероника Гришко, София Мациевская, Марта Федина, Ангелина Овчинникова и Дарья Мошинская.

Артистическое плавание

Комбинации

1. Украина – 95,2000

2. Италия – 92,6667

3. Греция – 89,4000

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В статье: Владислава Алексиива Марина Алексиива Марта Федына сборная Украины по артистическому плаваниюму
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