Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по артистическому плаванию взяла шестое золото на ЧЕ
Уже третье золото команды в комбинации
Фото: Ukraina.info
Сборная Украины по артистическому плаванию продолжает победные выступления на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. Сегодня украинкам удалось выиграть очередное золото – уже шестое.
Эта победа также стала уже третьей для сборной именно в комбинации. За команду выступили: Олеся Деревянченко, Анастасия Шмонина, Марина и Владислава Алексиивы, Валерия Тищенко, Вероника Гришко, София Мациевская, Марта Федина, Ангелина Овчинникова и Дарья Мошинская.
Артистическое плавание
Комбинации
1. Украина – 95,2000
2. Италия – 92,6667
3. Греция – 89,4000
Популярное сейчас
- Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.08.2022
- Свитолина впервые показала поклонникам свою беременность. Фото
- Катастрофа МЮ, первая осечка Барселоны, вдохновленный ПСЖ. Главные новости за 13 августа
- 17-летний румын установил мировой рекорд по плаванию свободным стилем на 100 метрах
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО