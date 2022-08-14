Сборная Украины по артистическому плаванию взяла шестое золото на ЧЕ

Сборная Украины по артистическому плаванию продолжает победные выступления на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. Сегодня украинкам удалось выиграть очередное золото – уже шестое.

Эта победа также стала уже третьей для сборной именно в комбинации. За команду выступили: Олеся Деревянченко, Анастасия Шмонина, Марина и Владислава Алексиивы, Валерия Тищенко, Вероника Гришко, София Мациевская, Марта Федина, Ангелина Овчинникова и Дарья Мошинская.

Артистическое плавание

Комбинации

1. Украина – 95,2000

2. Италия – 92,6667

3. Греция – 89,4000