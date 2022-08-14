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Суперзвезда MLB получил бан на игру в лиге на 80 матчей за использование стероидов
Фернандо Татис Джуниор потеряет около 3 миллионов долларов зарплаты
Фото: MARCA
Игрок бейсбольной команды "Сан-Диего Падрес" Фернандо Татис Джуниор получил запрет на игру в лиге (MLB) на 80 матчей. Доминиканец ранее сдал положительный тест на стероиды.
Как сообщает издание The Guardian, в крови суперзвезды MLB было найдено вещество клостебол. Сам Татис Джуниор оправдал наличие стероида тем, что он присутствует в составе лекарства от лишая, которое он принял.
Запрет на игру в следующих 80 матчах для Фернандо означает потерю около 3 миллионов долларов зарплаты, а также отсутствие игровой практики до начала следующего года. Игрок подписал с клубом 14-летний контракт на 340 миллионов долларов перед началом прошлого сезона.
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