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Украинские прыгуны в воду заняли второе место на чемпионате Европы
Вторая награда за день
Фото: sports4world.com
На чемпионате Европы по водным видам в прыжках в воду спорта были разыграны очередные медали командных соревнований.
Виктория Кесарь, Ксения Байло, Кирилл Болюх и Даниил Коновалов заняли второе место. С результатом 399,05 баллов стали вторыми, уступив команду Италии.
Напомним, что украинские спортсмены завоевали уже 7 золотых наград ЧЕ-2022.
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Источник:XSport.ua
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