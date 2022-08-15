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Украинские прыгуны в воду заняли второе место на чемпионате Европы

Другие виды
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Вторая награда за день

Украинские прыгуны в воду заняли второе место на чемпионате Европы

Фото: sports4world.com

Новина українською

На чемпионате Европы по водным видам в прыжках в воду спорта были разыграны очередные медали командных соревнований.

Виктория Кесарь, Ксения Байло, Кирилл Болюх и Даниил Коновалов заняли второе место. С результатом 399,05 баллов стали вторыми, уступив команду Италии.

Напомним, что украинские спортсмены завоевали уже 7 золотых наград ЧЕ-2022.

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В статье: водные виды спорта
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Источник:
XSport.ua

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