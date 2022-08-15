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Украина пополнила копилку ещё одной медалью на ЧЕ
Теперь артистическое плавание
Фото: Ukraina.info
В Риме проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.
Украинская сборная по синхронному плаванию завоевала золотую медаль в произвольной программе команд. Результат составил – 95,1000.
Украину представляли: Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
Для украинской команды это уже восьмое золото на этом турнире.
Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022.
1. Украина – 95,1000
2. Италия – 92,6667
3. Франция – 90,5667
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