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Украина пополнила копилку ещё одной медалью на ЧЕ

Другие виды
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Теперь артистическое плавание

Украина пополнила копилку ещё одной медалью на ЧЕ

Фото: Ukraina.info

Новина українською

В Риме проходит чемпионат Европы по водным видам спорта.

Украинская сборная по синхронному плаванию завоевала золотую медаль в произвольной программе команд. Результат составил – 95,1000.

Украину представляли: Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Для украинской команды это уже восьмое золото на этом турнире.

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2022.

1. Украина – 95,1000

2. Италия – 92,6667

3. Франция – 90,5667

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В статье: водные виды спорта
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