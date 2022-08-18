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Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге
Украинец вошел в историю
Фото: News Story Ukraine
Украинский стронгмен Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге Hummer Tire.
На турнире, который проходит в Лавленде, Новиков покорил вес в 549 килограммов.
Во время своей попытки Новиков поднял восемь шин на изготовленной по заказу штанге.
Предыдущее мировое достижение принадлежало канадцу Жану-Франсуа Карону (545 килограммов).
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Источник:XSport.ua
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