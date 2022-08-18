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Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге

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Украинец вошел в историю

Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге

Фото: News Story Ukraine

Новина українською

Украинский стронгмен Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге Hummer Tire.

На турнире, который проходит в Лавленде, Новиков покорил вес в 549 килограммов.

Во время своей попытки Новиков поднял восемь шин на изготовленной по заказу штанге.

Предыдущее мировое достижение принадлежало канадцу Жану-Франсуа Карону (545 килограммов).

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В статье: Алексей Новиков
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Источник:
XSport.ua

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