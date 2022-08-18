Украинский стронгмен Алексей Новиков установил новый мировой рекорд в становой тяге Hummer Tire.

На турнире, который проходит в Лавленде, Новиков покорил вес в 549 килограммов.

Во время своей попытки Новиков поднял восемь шин на изготовленной по заказу штанге.

Предыдущее мировое достижение принадлежало канадцу Жану-Франсуа Карону (545 килограммов).