Сборная Украины по волейболу среди женщин обыграла Кипр

Женская сборная Украины по волейболу сыграла первый матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2023, который пройдет в Бельгии, Италии, Эстонии и Германии. Украинки обыграли сборную Кипра со счетом 3:0 (25:17|25:14|25:9).

Помимо Кипра, в отборочной группе со сборной Украины: Венгрия и Португалия. В августе и сентябре будут сыграны оставшиеся пять матчей квалификации.

На прошлом чемпионате Европы, в 2021 году, украинкам удалось выйти из группы и сыграть в плей-офф. Там они проиграли сборной Польши со счетом 1:3. В финале турнира тогда сыграли Италия с Сербией (3:1).

Квалификация чемпионата Европы по волейболу

Сборная Украины – Сборная Кипра 3:0

(25:17|25:14|25:9)