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Украинец Середа – чемпион Европы по прыжкам в воду с вышки
Еще один украинский прыгун занял пятое место
Фото: TCH
Два украинских спортсмена приняли участие в соревнованиях по прыжкам в воду с вышки, которые прошли в рамках чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта. Алексею Середе удалось победить, Евгению Науменко – занять пятое место.
В квалификационном раунде оба украинца попали в топ-4 и прошли в финальный этап. Там Середе удалось набрать 493.55 баллов, а Науменко – лишь 406.65. Второе и третье места заняли представители Великобритании.
Прыжки в воду с вышки.
1. Алексей Середа (Украина) 493.55
2. Ноа Уильямс (Великобритания) 459
3. Бен Катмор (Великобритания) 438.35
4. Евгений Науменко (Украина) 406.65
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