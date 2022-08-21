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Украинец Середа – чемпион Европы по прыжкам в воду с вышки

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Еще один украинский прыгун занял пятое место

Украинец Середа – чемпион Европы по прыжкам в воду с вышки

Фото: TCH

UA-Футбол
Новина українською

Два украинских спортсмена приняли участие в соревнованиях по прыжкам в воду с вышки, которые прошли в рамках чемпионата Европы-2022 по водным видам спорта. Алексею Середе удалось победить, Евгению Науменко – занять пятое место.

В квалификационном раунде оба украинца попали в топ-4 и прошли в финальный этап. Там Середе удалось набрать 493.55 баллов, а Науменко – лишь 406.65. Второе и третье места заняли представители Великобритании.

Прыжки в воду с вышки.

1. Алексей Середа (Украина) 493.55

2. Ноа Уильямс (Великобритания) 459

3. Бен Катмор (Великобритания) 438.35

4. Евгений Науменко (Украина) 406.65

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В статье: прыжки в воду сборная Украины по прыжкам в воду
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